Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США в ответ на новые пошлины

Пекин, 5 августа. Китай временно приостановил закупку сельхозпродукции из США и не исключает повышение пошлин на такие товары. Данное решение было принято в ответ на желание США ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов.

Как сообщает Xinhua, комитет по тарифам Госсовета КНР не исключил, что ввозные пошлины на поставки американской сельхозпродукции, сделки по которым были заключены после 3 августа, будут повышены. К этому моменту китайские предприятия уже приостановили закупки сельхозпродукции из Соединенных Штатов.

В сообщении подчеркивается, что решение Вашингтона ввести дополнительные пошлины «в серьезной степени нарушает достигнутый в Осаке консенсус глав государств КНР и США». При этом Пекин выразил надежду на то, что «США будут выполнять условия консенсуса глав двух государств».

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в интервью RT напомнил, что данное решение Пекина — не первый случай, когда КНР предпринимает ответные шаги в торговой войне с Вашингтоном «в расчете не столько на экономический, сколько на политический эффект». По словам эксперта, решение Китая временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США может привести к «форсированию торговых переговоров».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. Он уточнил, что данное решение не касается уже существующих пошлин в размере 25% на товары стоимостью 250 млрд долларов. По словам Трампа, ранее Китай согласился покупать сельскохозяйственную продукцию в США в больших количествах, «но не сделал этого».