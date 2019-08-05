«Доктор Смерть» обязала украинских врачей в сложных ситуациях звонить в США

Киев, 5 августа. На официальном сайте министерства здравоохранения Украины опубликован протокол об экстренной медицинской помощи, который полностью дублирует аналогичный американский документ.

Судя по всему, попытка адаптировать американское законодательство под нужды Украины сыграла злую шутку с министром здравоохранения Украины Ульяной Супрун. На сайте украинского Минздрава был опубликован документ, который ссылается на законы отдельных Штатов Америки. Кроме того, украинское ведомство рекомендует врачам обращаться за консультацией на круглосуточный номер телефона, который зарегистрирован в Соединенных Штатах.

Публикация документа вызвала волну негодования и насмешек со стороны украинцев. Так, журналист Евгений Куксин отметил, что изложенным в протоколе положениям должны подчиняться все службы экстренной медицинской помощи Украины независимо от их формы собственности. Журналист подчеркнул, что в случае необходимости все экстренные службы Украины должны будут звонить в США.

Напомним, Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения Украины с июля 2016 года. За ее внешний вид и неудачные реформы украинского здравоохранения ее прозвали «Доктор Смерть». Министр неоднократно делала скандальные заявления, вызывавшие недоумение и даже шок у специалистов.

Так, «Доктор Смерть» предложила отказаться от «советской флюорографии», заявив, что «цивилизованный» метод анкетирования является более «эффективным» средством профилактики туберкулеза. Позднее Супрун заявила, что танцы являются хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, призвав украинцев ежедневно уделять время этому занятию.