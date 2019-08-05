Стали известны характеристики новейших российских крылатых ракет

Москва, 5 августа. Стали известны основные тактико-технические характеристики управляемых авиационных средств поражения (АСП) «Гром». Эти данные были обнародованы корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

Среди прочего, были опубликованы характеристики управляемой крылатой ракеты «Гром-Э1» и управляемого крылатого планирующего боеприпаса «Гром-Э2». Испытания обеих изделий были успешно завершены, сейчас их готовят к поставкам на экспорт.

«Испытания «Гром-Э1» и «Гром-Э2» успешно завершены, они предназначены для вооружения боевых самолетов всех типов, включая истребитель Су-57, могут размещаться на авиационных пусковых или катапультных устройствах», — рассказал представитель корпорации.

Оба средства поражения имеют нормальную аэродинамическую схему, а также унифицированный цилиндрический корпус со складывающимся стреловидным крылом. Это дает возможность размещать их не только на внешних подвесах, но и во внутренних отсеках самолетов, в частности – Су-57.

Главным отличием «Гром-Э1» от «Гром-Э2» является ракетный двигатель в хвостовой части (у «Гром-Э2» там размещен дополнительный осколочно-фугасный заряд). Оба средства поражения могут быть использованы для уничтожения защищенных наземных целей с известными координатами.

Запускать «Гром-Э1» можно на дальности от 10 до 120 километров, причем высота варьируется от 500 метров до 12 километров. Средняя скорость полета составляет 445 м/с.

«Гром-Э2» имеет увеличенную массу боевого заряда. Дальность его пуска составляет от 10 до 50 километров, диапазон высот – такой же, как «Гром-Э1».

Предполагается, что срок службы обеих ракет составит 12 лет. Ресурс по взлетам и посадкам достигает 30 единиц, а по налету под носителем – 75 часов.