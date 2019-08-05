Военные и спасатели доставили гумпомощь в отрезанное паводком иркутское село

Екатеринбург, 5 августа. Гуманитарная помощь была доставлена в село Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области, которое оказалось отрезанным в результате паводка. Доставку груза для пострадавших провели силами военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) совместно с сотрудниками МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Как сообщается, в селе проживают около 500 человек. Само оно расположено в 200 километрах от города Тулуна. Затопление привело к тому, что село оказалось разделенным на три части. Жителям населенного пункта приходится перемещаться на лодке, сообщают в ведомстве.

«Гуманитарный груз, в который вошли консервы, хлеб, испеченный на военном хлебозаводе, привезли в село вертолетом Ми-8 МЧС России. Груз был доставлен в пункт сбора. Всего жителям раздали около 500 килограмм гуманитарного груза», – говорится в сообщении пресс-служба ЦВО.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Тогда из-за паводка, вызванного сильными дождями, погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Половодье привело к подтоплению более 100 населенных пунктов, затопленными оказались около 11 тысяч домов, 49 дорог. Повреждено или разрушено 22 автомобильных моста. Пострадали почти 39 тысяч человек, большинство из которых проживают в Тулуне, Нижнеудинске и близлежащих поселениях.

Ранее российские ученые назвали причины паводка в Иркутской области. Причинами паводка в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальные изменения климата. Такую информацию опубликовал Иркутский государственный университет (ИГУ) на своем сайте.