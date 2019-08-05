Украинские силовики подорвались на собственной мине в Донбассе

Донецк, 5 августа. Киевские силовики подорвались на мине при попытке демонтажа металлических конструкций на территории одной из шахт у линии соприкосновения в Донбассе, сообщает пресс-служба управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, в мародерстве были уличены бойцы 92-й бригады ВСУ: они пытались демонтировать конструкции шахты «Бутовка-Донецкая» в районе подконтрольного силовикам города Авдеевка около линии соприкосновения.

В 17.40 (время совпадает с московским) двое силовиков, распиливающих металлоконструкции шахтного оборудования, подорвались на мине. При этом в ДНР отметили, что эта территория была заминирована ранее украинскими силовиками.

«По докладу наших наблюдателей, по характеру взрыва можно сказать, что боевики подорвались на мине типа ОЗМ-72, т.н. «Ведьма» или «выпрыгивающая мина». По предварительным данным, один мародер погиб на месте, второй находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось, что передовые части ВСУ продолжают вести огонь по населенным пунктам Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего за минувшие сутки сменами Совместного центра по контролю и координации прекращения огня ДНР и ЛНР зафиксировано три обстрела. Два раза огонь открывался на Горловском и Донецком направлениях, с применением автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, один раз — на западном направлении обороны ЛНР, поселок Золотое обстрелян из автоматического стрелкового оружия.