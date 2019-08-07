Сирия возрождает производство удобрений с помощью российских компаний

Дамаск, 7 августа. Индустрия удобрений занимает важное место в секторе сирийской промышленности: она была и остается особой стратегической отраслью, которая восстанавливается в процессе реконструкции. Доступность цемента в достаточных количествах необходима для успеха на данном этапе реконструкции.

Накануне генеральный директор химического института Усама Абу Фахр дал интервью Федеральному агентству новостей (ФАН), в котором рассказал о подписании контракта об инвестировании в компанию по производству удобрений в Хомсе российской компанией «Стройтрансгаз».

Абу Фахр пояснил, что «предприниматели из РФ оставляют за собой право расторгнуть договор и потребовать компенсацию в случае, если вторая сторона не сможет поставить заводы на проектную энергию в течение двух лет».

«Согласно контракту, вторая сторона обязана разрабатывать, поддерживать и модернизировать заводы и поддерживать их производительность в течение всего срока действия контракта и до момента поставки в конце срока действия контракта», — подчеркнул Фахр.

Он также отметил, что «сирийская компания не несет никаких финансовых или материальных обязательств во время выполнения контракта и что требуемые производственные мощности не меньше проектных мощностей заводов компании».

Предприятие в Хомсе по производству удобрений является одной из промышленных компаний, входящих в корпорацию Chemical Industries, она владеет тремя заводами по производству сельскохозяйственных удобрений, в частности заводом по производству фосфорных удобрений и заводом по производству аммиачной мочевины.

Напомним, что в январе 2018 года Сирия договорилась о сотрудничестве с Россией, в рамках которого должна быть проведена реализация стратегических проектов, связанных с реконструкцией и модернизацией сирийских энергетических объектов.

В марте 2018 года Народное собрание Сирии также одобрило законопроект, позволяющий России инвестировать в сирийскую фосфатную промышленность в течение 50 лет.