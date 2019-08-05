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Появилось видео гигантского смерча в Сочи

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Появилось видео гигантского смерча в Сочи

Сочи, 5 августа. Очевидцы сняли на видео гигантские водяные смерчи на побережье Сочи. На кадрах видно, как огромная воронка проходит совсем рядом с жилыми домами.

Гигантский смерч высотой в несколько десятков метров напугал жителей Сочи. Водяной столб приблизился к жилому району на берегу Черного моря.

Накануне в Сочи объявили штормовое предупреждение. Синоптики заявили, что в регион придут сильные дожди, град и грозы, а порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. При этом в Черном и Азовском морях ожидаются сильные штормы. На побережье сохраняется угроза смерчей.

По данным МЧС, подмыты опоры трассы в Центральном районе города, пострадало дорожное полотно. В селе Барановка оказались подтоплены несколько домов. Смерчи также ожидаются в районе Магри — Веселое.

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