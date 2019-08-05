Рябцева придумала, как лишить провокаторов «желания юзать деток» на митингах

Москва, 5 августа. Бывший заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева выступила с инициативой обязать родителей несовершеннолетних участников незаконных уличных акций возмещать причиненный их детьми ущерб. По ее словам, это позволит возлагать административную и уголовную ответственность на конкретных лиц.

«Сразу желание юзать деток поугаснет. А у родителей появится повод и причина с детками общаться и налаживать общий язык», ― написала Рябцева в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что в прошлом году был принят закон, в соответствии с которым вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги наказывается штрафами. Рябцева предложила пойти дальше и обязать родителей несовершеннолетних возмещать нанесенный ими ущерб.

Напомним, сторонников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за массовой подделки подписей. Это стало поводом для так называемой оппозиции устроить незаконные уличные акции в Москве.

Масштаб фальсификаций среди отдельных кандидатов оказался впечатляющим. К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь процент «брака» голосов составил более 14% от общего числа, хотя законом допустимо 10%.

Более того, в одной из квартир в Москве полиция нашли «фабрику по рисовке подписей» в пользу Соболь. Кроме того, в ее избирательных бюллетенях оказались «подписи мертвецов» — фамилии покойных москвичей. Использовать подписи мертвых пытались и некоторые другие кандидаты. Также Соболь оформила документы об имуществе за рубежом с ошибками.