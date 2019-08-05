Авиация Минобороны РФ за сутки потушила 150 тысяч гектаров леса в Сибири

Москва, 5 августа. Авиация Минобороны РФ за минувшие сутки потушила более 150 тысяч гектаров леса в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«За полетную смену 5 августа авиационная группировка Минобороны России совершила 60 вылетов, 160 сбросов на открытые очаги возгорания 1688 тонн воды и ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади свыше 150 тысяч гектаров», — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, в ликвидации пожаров задействованы самолеты Ил-76, а также вертолеты Ми-8. За минувшие сутки самолеты Ил-76 совершили 24 вылета, в ходе которых сбросили более тысячи тонн воды. Вертолеты Ми-8 совершили 36 вылетов, сбросив 660 тонн воды.

При этом с момента привлечения авиации Минобороны РФ к тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области были потушены более 900 тысяч гектаров леса. В общей сложности сброшено более семи тысяч тонн воды.

Напомним, 31 июля президент России Владимир Путин поручил министерству обороны РФ подключиться к ликвидации пожаров в Сибири. Для борьбы с лесными пожарами в Сибири ведомство направило 10 самолетов Ил-76, а также 10 вертолетов Ми-8, которые оснащены специальными водосливными устройствами.