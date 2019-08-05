Юристы напомнили провокаторам о недопустимости давления на избирательные органы

Москва, 5 августа. Ассоциация юристов России обращает внимание российских избирателей на то, что любые провокации и манипуляции не должны создавать прецеденты, в основе которых лежит нарушение закона и несоблюдение его требований. Юристы напомнили «оппозиционерам», что «давление на избирательные органы не является правовой формой политической борьбы».

Ассоциация юристов России в официальном комментарии, размещенном на сайте организации в понедельник, напоминает, что выборная кампания «проходит в рамках действующего законодательства, регламентирующего все этапы избирательных кампаний любого уровня».

В Ассоциации подчеркнули, что «любые провокации и манипуляции не должны создавать прецеденты, в основе которых лежит нарушение закона и несоблюдение его требований».

«Давление на избирательные органы не является правовой формой политической борьбы», — сообщается в заявлении.

Юристы обращают внимание на то, что, согласно российским законам, все стороны могут обжаловать решения в судебном порядке. Только в этом случае «вместо эмоциональных суждений и оценок в основе аргументации сторон будут главенствовать нормы права».

Таким образом, по мнению юристов, оппозиционные кандидаты вышли за рамки правового поля и оказывают массированное давление на избирательную систему с требованием во что бы то ни стало их зарегистрировать.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги под предлогом поддержки кандидатов на выборах в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за многочисленных фальсификаций в подписных листах.

В частности, целые «фабрики» по махинациям с подписями были обнаружены у штабов Любови Соболь, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и других называющих себя «независимыми» кандидатов. В подписных листах этих кандидатов фигурировали и прямая подделка подписей, и фальсифицированные подписи, и подписи мертвецов.

Несогласованные сопровождались насилием в отношении полицейских, сотни провокаторов и хулиганов были задержаны, оштрафованы или получили административный арест.

В мэрии Москвы в понедельник сообщили, что убытки предприятий торговли и услуг из-за незаконных митингов так называемой «оппозиции» могут превысить 60 миллионов рублей.

Публицист и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков отметил ранее, что так называемая оппозиция хочет столкнуть граждан с правоохранителями и добиться кровопролития на незаконных митингах, чтобы получить повод для государственного переворота. Такие методы, по его словам, позволяют оппозиционерам привлечь к себе внимание и выполнить задачи спонсоров.