Боевики в Сирии нарушили перемирие в провинциях Хама, Алеппо, Идлиб и Латакия

Дамаск, 5 августа. Российские специалисты продолжают в Сирии работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

С начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено более 2,1 тысячи гуманитарных акций, в рамках которых было выдано более 3,5 тонны гуманитарного груза.

Кроме того, продолжается возвращение сирийских беженцев в места проживания на территории САР. Представителями российского Центра обеспечивается работа десяти пунктов пропуска.

Тем не менее российская сторона комиссии по перемирию ежедневно фиксирует нарушения режима тишины. Только за последние сутки зафиксировано 20 случаев стрельбы со стороны боевиков в провинциях Хама, Алеппо, Идлиб и Латакия. В результате обстрелов ранение получил один мирный житель и два военнослужащих сирийской армии.

«Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — заявил Бакин.

Ранее 1 августа на фоне переговоров по Сирии в Нур-Султане сирийские власти заявили о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года. Однако с момента начала перемирия обстрелы со стороны боевиков не прекращались ни на день. В понедельник боевики выпустили три реактивных снаряда залпового огня в направлении российской базы «Хмеймим» в Сирии.