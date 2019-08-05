Пенсионный фонд не принесет извинений ветерану ВОВ за невыплату пенсии. ФАН-ТВ

Ни извинений, ни выплат за моральный ущерб не будет — сегодня в Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга прошло заседание по необычному делу. Истцы — 99-летняя пенсионерка (сама она в суд прийти не смогла) и ее дочь. Ответчик — Пенсионный фонд России. От сотрудников ПФР хотели получить извинения за то, что два месяца пенсионерка не получала выплат, а еще должна была доказать, что она вообще жива.

«Данный суд, он должен был в первую очередь обязать принести извинения перед пожилыми людьми. Суд не посчитал, видимо, достаточно доказательств. Здесь решение, оно не справедливое, и тот, кто был в судебном заседании, он видел. Что имеются противоречия в тех доказательствах, которые предоставлял сам Пенсионный фонд, потому что необходимо, куда бы не переезжала Пученкова, ветеран войны, она должна была ставить Пенсионный фонд в известность», — считает Вячеслав Насыров, юрист.

Анна Ильинична Пученкова — ветеран Великой Отечественной войны, участница партизанского отряда. Ее разбирательства с Пенсионным фондом начались еще весной. Тогда пенсию за свою мать по доверенности получала дочь Галина Киреева. Но однажды в выплатах ПФР отказал. Просили доказать, что Анна Пученкова жива, принести соответствующие документы, справку, подтверждающую, что ветеран проживает по месту регистрации. Загвоздка еще и в том, что петербурженка сменила место жительства — переехала в Псковскую область. Чтобы подтвердить, что бабушка жива, приезжал к ней и участковый врач, и муниципальные власти. После долгих доказательств, пенсию восстановили. Адвокат семьи посчитал, что за такое отношение к ветерану Великой Отечественной, Пенсионный фонд должен и официально извиниться, и выплатить моральный ущерб — два миллиона рублей. Однако сами истцы, еще до суда отказались от претензий на деньги. Ждали лишь извинений.

«Я просто в шоке от этого суда, потому что считаю, что Пенсионный фонд неправильную занял позицию свою. Чтобы справедливо начисляли пенсию людям, которые работали и выплачивали, естественно, а не так, что прекращали по каким-то неизвестным причинам, почитали, что человек умер или проживает в другом регионе. Они этого не имеют права делать», — говорит Галина Киреева, истец, дочь ветерана ВОВ.

Будет ли обжаловать сегодняшнее решение суда, семья Анны Пученковой еще не решила.