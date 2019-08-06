Сирия, 6 августа. Госдеп США выразил обеспокоенность планами Турции о начале операции в САР. Нарушения режима тишины боевиками подвигли Дамаск на возобновление боевых действий в Идлибе. Авиабаза «Хмеймим» подверглась попытке атаки исламистов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили еще один этап подрывных работ в Алеппо; задержали 13 подозреваемых в террористической деятельности лиц в городе Изра в Даръа; возобновили боевые действия на окраинах «Большого Идлиба».

«Сирийская свободная армия»** (ССА): атаковала позиции боевиков к западу от Аль-Баба в провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: провоцировала столкновения с САА на северо-западе Хамы.

«Хурас Ад-Дин»: пережила взрыв в городе Тафтаназ в северной части Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о проведении вылазки севернее Ракки.

Курды: уничтожили 11 протурецких исламистов в Алеппо.

ВС Ирака: выявили четыре убежища террористов ИГ1 в провинции Дияла.

Провинция Латакия

Боевики вооруженной оппозиции в очередной раз предприняли попытку атаковать российскую авиабазу «Хмеймиим» в Латакии. По данным Минобороны РФ, снаряды, выпущенные джихадистами, разорвались вблизи населенного пункта Руайсэд Афиф, не достигнув цели. Это привело к ранению по меньшей мере четырех гражданских лиц. В проведении обстрела подозреваются боевики антиправительственных формирований, в оккупации которых находятся северные районы провинции на границе с Идлибом и Хамой.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо в течение дня вновь отмечались вооруженные стычки между курдскими вооруженными формированиями и джихадистами поддерживаемых Турцией формирований. Согласно данным новостного агентства ANF News, боевики атаковали опорные пункты курдов вблизи города Харбул, расположенного к западу от Аль-Баба. Позднее под огнем также оказался населенный пункт Бурдж Кас, в результате чего пострадали два местных жителя.

В свою очередь курды заявили о новых вылазках в оккупированных протурецкими исламистами районах. Twitter-канал (RojavaNetwork) передавал, что как минимум 11 радикалов были нейтрализованы в результате нападений «Сил освобождения Африна» поблизости от городов Мареа, Абла и Хизван.

В окрестностях административного центра провинции вновь прошли подрывные работы, целью которых является уничтожение следов военного присутствия радикалов вооруженной оппозиции. Как передавал военный источник в сети Facebook (dimashq.now), инженерные части Сирийской арабской армии (САА) были задействованы в деревнях Шейх Зайят и Шейх Наджар. Как известно, данные территории были зачищены еще в конце 2016 года, однако ввиду большого количества СВУ, оставленных радикалами, правительственные войска продолжают обследовать их.

Удалось предотвратить взрыв в Африне. Twitter-канал (Step_Agency) сообщал о том, что так называемая полиция «свободной армии» обнаружила бомбу на подступах к городу Раджу на западе кантона. Подозреваемыми в установке СВУ считаются курдские радикалы, осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля протурецких бандгрупп в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Даръа

Ввиду участившихся налетов неизвестных в провинции Сирийская арабская армия (САА) ужесточила досмотр на своих блокпостах. По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), на КПП на окраине города Изра северо-восточнее Даръа были задержаны 13 человек, подозреваемых в причастности к подпольной террористической деятельности. Отмечается, что их арестовали после проверки документов. Более подробной информации не поступало. Как известно, объектами активизировавшихся нападений неизвестных в регионе являются по большей части бывшие боевики, которые поддержали идею примирения с властями в июне-июле прошлого года, а также согласились урегулировать свой правовой статус с правительством, тем самым отступив от «революции» вооруженной оппозиции.

Провинция Идлиб

Прогремел взрыв в городе Тафтаназ в северной части провинции. Информагентство Al Masdar News передавало, что неизвестные активировали СВУ, заложенное под автомобилем одного из главарей террористической группировки «Хурас Ад-Дин», связанной с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1. Отмечалось, что целью атаки являлся джихадист Абу Аль-Валид Аль-Туниси, который менял свою приверженность различным антиправительственным формированиям в ходе всего сирийского конфликта. О том, погиб ли боевик или остался жив, до сих пор неизвестно. Ответственность за произошедшее местные активисты возлагают на так называемые спящие ячейки «Исламского государства».

Во второй половине дня стало известно о том, что Дамаск принял решение о возобновлении боевых действий с исламистами на границах «Большого Идлиба». Причиной этого стало регулярное нарушение режима тишины со стороны боевиков.

Провинция Ракка

Поступала информация о новом нападении неизвестных в одном из жилых кварталов Ракки. Группа вооруженных людей ворвалась в дом одного из местных жителей, ограбив владельца и нанеся ему две колотые раны, передавал Twitter-канал (Mohamadothman1o). Никаких сведений о предполагаемых преступниках все еще не поступало.

Между тем боевики «Исламского государства» заявили об организации взрыва недалеко от населенного пункта Аль-Калта севернее Ракки. Известно, что бомба была активирована в момент проезда автомобиля так называемой силиции «Асайиш». Информация о последствиях налета, тем не менее, до сих пор не оглашалась.

США отреагировали на заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности приступить к крупномасштабному наступлению к востоку от Евфрата. По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, Вашингтон считает, что подобные действия неприемлемы.

Провинция Хама

Несмотря режим прекращения огня на границах «Большого Идлиба», боевики продолжили провоцировать столкновения с правительственными войсками, обстреливая мирные населенные пункты. Согласно данным информационного портала Baladi-News, под ударом оказались города Тель-Сальхаб и Скальбия на северо-западе провинции. К счастью, жертв среди мирных жителей удалось избежать. Со своей стороны Сирийская арабская армия (САА) открыла ответный огонь по расположениям джихадистов, с позиций которых были выпущены снаряды, недалеко от Аль-Латамины и Кафр-Зеты. ВКС РФ также осуществили боевые вылеты, атаковав места базирования радикалов, сообщал на своей странице в сети Twitter военный источник (QalaatAlMudiq). Во второй половине дня многократные нарушения перемирия боевиками привели к принятию Дамаском решения о возобновлении боевых действий.

К вечеру стало известно о том, что в населенном пункте Хасрайя, не так давно освобожденном САА, была обнаружена сеть подземных переходов. Согласно данным информагентства SANA News, в одном из них находился схрон с вооружением.

Ирак

В Ираке в минувшие сутки продолжилась операция под названием «Воля к победе», целью которой является полная зачистка территорий страны от остатков «Исламского государства». Согласно информации новостного агентства Iraqi News, после взрыва, прогремевшего в районе города Аль-Аббара в провинции Дияла, военнослужащие вооруженных сил Ирака, а также отряды народного ополчения «Хашд Аш-Шааби» приступили к обыскам в данном районе. Результатом проведенных мероприятий стало обнаружение четырех убежищ террористов ИГ, из которых были извлечены оружие, устройства связи, продукты питания и одежда. Также были обезврежены шесть СВУ, найденных в пустынных областях провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.