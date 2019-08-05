МИД ФРГ заявил, что обсуждает с Москвой ситуацию вокруг незаконных митингов

Берлин, 5 августа. МИД ФРГ ответил на критику со стороны российского внешнеполитического ведомства из-за немецкого вмешательства во внутренние дела РФ. В Берлине заявили, что обсуждают с Москвой ситуацию вокруг незаконных митингов.

Ранее в Берлине заявили, что задержания участников несогласованного митинга в Москве 3 августа якобы «не соответствовали мирному характеру протестов» и потребовали освободить задержанных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД ФРГ, пообещала, что Россия доведет до сведения руководства Германии и США, что их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела РФ.

Захарова напомнила, что финансируемая немецкими властями Deutsche Welle открыто призывала москвичей к участию в несанкционированном митинге и освещала протесты «антижурналистски». Официальный представитель МИД РФ добавила, что доведет до сведения Берлина «наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены будем предпринять» в связи с действиями Deutsche Welle, пишет «Царьград».

«Наша вчерашняя и сегодняшняя позиция были доведены до России, как вы, наверное, видели в высказываниях официального представителя МИД РФ, госпожи [Марии] Захаровой, которая уже отреагировала на это», — заявила официальный представитель немецкого ведомства Мария Адебар.

Адебар добавила, что заявление Захаровой «принято к сведению», пишет RT. Министерство доведет до сведения позицию МИД РФ по внутренним каналам в посольство ФРГ в России, сообщает Infox.ru.

Незаконные сборища в поддержку недокандидатов в Мосгордуму прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Организаторами незаконных митингов выступили подопечные блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Поводом для незаконной акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать соратников Навального кандидатами из-за огромного количества липовых подписей. Так, юристку «ФБК» Соболь уличили в подделке 14% подписей, в том числе за нее якобы подписались давно умершие люди.

Участие в незаконной акции 3 августа приняли около 1,5 тысячи человек. Незаконное мероприятие оказалось довольно скучным. Главными «героями» незаконной акции стали одиозные персонажи: алкоголик, «мать года» и Ленин.