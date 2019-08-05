Сирия, 5 августа. Боевики предприняли попытку атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в Латакии. САА обнаружила систему подземных тоннелей в городе Хасрайя на севере Хамы. ВКС РФ осуществили боевые вылеты на границах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: возобновили боевые вылеты на границах зоны «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции исламистов в северной части Хамы; нанесли ответные удары по укрепрайонам исламистов в Латакии; обнаружили систему подземных тоннелей в городе Хасрайя в Хаме.

Курды: захватили оружие протурецких боевиков на севере провинции Алеппо; подозреваются в поджогах сельскохозяйственных районов вблизи города Мареа севернее Алеппо.

Провинция Латакия

Министерство обороны РФ сообщило о том, что российская авиабаза «Хмеймиим» на западе провинции Латакия подверглась атаке исламистов. Сегодня около 14.30 боевики выпустили в направлении военного объекта три реактивных снаряда залпового огня, которые разорвались в районе населенного пункта Руайсэд Афиф. В результате обстрела ранения получили как минимум четыре мирных жителя. Предполагается, что огонь был открыт с позиций джихадистов, которые базируются в северных районах провинции. Авиабаза продолжает функционировать в штатном режиме. Напомним, в прошлый раз радикалы предприняли попытку ударить по «Хмеймиму» при помощи беспилотников 12 июля.

Согласно информации военного источника в сети Twitter (NovostiDamask), после случившегося сирийские ВВС возобновили боевые вылеты в зонах дислокации джихадистов. Точечные авиаудары авиации САР пришлись по военным объектам боевиков в районе населенного пункта Кабана на северо-востоке региона. Сведения о нанесенном исламистам уроне пока уточняются.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (RojavaNetwork) опубликовал видеозапись, на которой запечатлено оружие, а также удостоверения личности, захваченные у протурецких исламистов во время последних вылазок «Сил освобождения Африна» в северной части провинции. Напомним, несколько часов назад курдские источники заявили об убийстве 11 поддерживаемых Анкарой джихадистов вблизи населенных пунктов Мареа, Абла и Хизван. Напомним, курды приступили к подпольным вылазкам на территории, оккупированной протурецкими бандгруппами, после того, как утратили контроль над Африном в марте 2018 года.

Тем временем сообщается о пожаре, вспыхнувшем в сельскохозяйственных районах вблизи города Мареа. Согласно сведениям военного источника в сетиTwitter (NoorNahas1), огонь был потушен, однако материального ущерба избежать не удалось. Предполагается, что возгорание могло произойти из-за поджога, осуществленного курдскими радикалами.

Провинция Хама

После объявления Дамаска о возобновлении боевых действий на границах «Большого Идлиба», части Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по огневым позициям исламистов в районе городов Аль-Латамина и Кафр-Зета, откуда в первой половине дня были выпущены снаряды по населенным пунктам Скальбия и Тель-Сальхаб. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщает военный источник (QalaatAlMudiq). В то же время, по информации Twitter-канала (OrientNews), опорные пункты радикалов в данном районе подверглись воздушной атаке российских ВКС. Никакой информации о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока не поступало.

Между тем новостной портал Al Masdar News сообщает о том, что военнослужащие правительственной армии обнаружили систему подземных тоннелей в городе Хасрайя, который не так давно перешел под контроль сил САР. В соответствии с данными информагентства SANA News, под землей также находился склад террористов с оружием и боеприпасами.

Ирак

Информационный портал Iraqi News заявляет о межплеменных столкновениях в городе Багдад. Беспорядки произошли в районе Аш-Шула на севере столицы. В ходе вооруженного противостояния был убит один из местных жителей, еще два человека получили ранения. Как известно, стычки между местными племенами фиксируются уже не в первый раз. По данным агентства новостей Al Sumaria News, городские власти неоднократно предпринимали попытки урегулировать конфликт, посодействовав подписанию соглашения о прекращении боестолкновений, а также настоятельно рекомендуя вождям формирований вмешаться и положить конец существующим спорам. Тем не менее пока конфликт остается неразрешенным.