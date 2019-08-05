Беглов объявил голосование за будущее наполнение арт-парка на Петроградской стороне

Санкт-Петербург, 5 августа. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о втором туре голосования за будущее арт-парка, расположенного на Петроградской стороне.

В «Губернаторском эфире» на «Радио России» градоначальник пояснил, что жители города уже выбрали названия для парка среди всех представленных. По словам Беглова, наибольшее количество голосов получил вариант «Тучков буян».

Теперь петербуржцам предстоит выбрать, что будет включать в себя парк. Планируется, что его главным объектом будет Театр танца Бориса Эйфмана. Однако, стоит отметить, что площадь парка очень большая, поэтому на этой территории можно разместить еще несколько объектов — все зависит от желания горожан. Проголосовать можно на сайте art-park.spb.ru.

Ранее сообщалось, что Беглов проинспектировал ход ремонтных работ на Фонтанной улице в Центральном районе города.