Московские суды арестовали более 100 участников незаконных акций 27 июля и 3 августа

Москва, 5 августа. Районные суды Москвы отправили под административный арест более 100 человек по итогам незаконных митингов, которые состоялись в столице 27 июля и 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба московского городского суда.

Под административный арест были отправлены 89 участников несогласованной акции, которая состоялась в Москве 27 июля, а также 20 человек задержанных на незаконном митинге 3 августа, передает ТАСС.

В Мосгорсуде также добавили, что после незаконной акции 27 июля в суды поступило более 1,1 тысячи дел об административных правонарушениях. К настоящему моменту из них рассмотрено 480 административных дел. По итогам несанкционированного митинга 3 августа в суды было поступило 127 административных дел.

«Из числа рассмотренных, к примеру, уже вынесено 30 постановлений о наложении административного штрафа, более 20 постановлений об административном аресте», — говорится в сообщении.

Напомним, 3 августа в центре российской столицы состоялась несанкционированная акция протеста, которая была организована сторонниками одиозного блогера Алексея Навального. Поводом для проведения незаконного митинга стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать кандидатами в депутаты Московской городской думы Илью Яшина, Сергея Митрохина, Любовь Соболь и других сторонников Навального из-за подделки избирательных документов. По данным Московской городской избирательной комиссии, в подписных листах сторонников Навального были обнаружены поддельные подписи, а также подписи умерших и несуществующих жителей столицы.

При этом все «независимые кандидаты» из команды Навального были пойманы на фальсификации подписных листов. Так, 29 июня сотрудники столичной полиции обнаружили подпольную «фабрику», где осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку так называемых «независимых кандидатов». Кроме того, в подписных листах сторонников Навального были обнаружены «мертвые души».

27 июля в Москве состоялась аналогичная несанкционированная акция, организованная Навальным и его сторонниками. Стоит отметить, что в ходе обеих акций сторонники «оппозиции» пытались организовать массовые беспорядки и столкновения с полицией, однако профессиональные действия стражей порядка позволили избежать провокаций.