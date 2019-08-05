Эстония отказалась признавать российские паспорта жителей ДНР и ЛНР

Таллин, 5 августа. Власти Эстонии не будут признавать российские паспорта, которые были выданы жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Эстонии.

«5 августа МИД Эстонии принял решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, если только владелец паспорта не был гражданином России», — говорится в сообщении.

По мнению главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, предоставление гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР якобы «противоречит минским соглашениям» и направлена на «подрыв независимости Украины». Кроме того, министр выразил надежду, что все страны Евросоюза последуют примеру Эстонии.

Напомним, 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Президент России отметил, что данное решение носит исключительно гуманитарный характер и направлено на защиту прав и свобод человека в соответствии с нормами международного права.

1 мая глава государства подписал еще один указ, который упрощает процедуру получения гражданства РФ для украинцев, покинувших Крым до воссоединения полуострова с Россией, а также беженцам, участникам программы по содействию добровольному переселению соотечественников и обладателям вида на жительство или временного проживания.