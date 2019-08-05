Призывавший к убийству детей полицейских блогер частично признал вину

Москва, 5 августа. Арестованный судом блогер Владислав Синица, обвиняемый в экстремизме после угроз в адрес детей сотрудников правоохранительных органов, признал, что разместил соответствующую запись в соцсетях, передает RT.

На суде Синица признал, что разместил в Twitter запись с угрозами в адрес детей правоохранителей. Однако при этом он заявил, что не считает себя виновным в экстремизме.

Как сообщалось ранее, в понедельник суд принял решение арестовать Синицу до 3 октября. Блогер является фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное с использованием Интернета, с угрозой применения насилия».

По данным следователей, Синица опубликовал сообщение в своем микроблоге Twitter, в котором призывал к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и полиции, сообщала «Газета.ру». В настоящее время следователи проверяют Синицу на причастность к другим возможным преступлениям.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции под предлогом поддержки кандидатов на выборах в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за многочисленных фальсификаций в подписных листах.

В частности, целые «фабрики» по махинациям с подписями были обнаружены у штабов Любови Соболь, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и других называющих себя «независимыми» кандидатов. В подписных листах этих кандидатов фигурировали и прямая подделка подписей, и фальсифицированные подписи, и «мертвые души» (то есть использование данных умерших людей), фиксировались и другие нарушения.

«Оппозиционеры» на незаконных митингах пытались организовать массовые беспорядки и столкновения с полицией, однако профессиональные действия правоохранителей позволили избежать провокаций.

Публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман ранее назвал положительной тенденцией быстрое задержание блогера. По его словам, «человек, призывающий к тяжким преступлениям, не должен остаться на свободе». Он также добавил, что этот факт может значительно сократить «активность следующих «желающих» демонстративно нарушить закон».

С ним согласен член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев. Он назвал действия блогера «разжиганием социальной розни по отношению к представителям определенной группы населения». По словам эксперта, подобные действия должны пресекаться, поскольку сотрудники правоохранительных органов должны быть уверены, что государство защищает их и их семьи.