Малькевич готовит ответ «лидерам мнений», втягивающим молодежь в незаконные акции

Как уберечь российскую молодежь, которую провокаторы намеренно втягивают в незаконные акции, тем самым ломая молодым людям жизнь? Этим вопросом задался Фонд защиты национальных ценностей, возглавляемый председателем комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александром Малькевичем.

Своими предложениями с учетом событий, происходивших на незаконных акциях в Москве 27 июля и 3 августа, Малькевич поделился с Федеральным агентством новостей.

«Мы живем в век клипового сознания, — говорит собеседник ФАН. — Важную информацию нужно доносить до молодежи в той форме, которая ей ближе. В многостраничных фолиантах законов порой трудно разобраться даже профессионалу, поэтому ничего удивительного, что молодежь нередко ведется на ложь, которую ей вбрасывают либеральные «лидеры мнений». Пора дать ответ этим «лидерам мнений», втягивающим молодежь в незаконные акции».

Одним из таких ответов может стать создание специально для молодежи краткого кодекса поведения на массовых мероприятиях, говорит Малькевич. По словам главы комиссии ОП, молодежный кодекс должен быть коротким, буквально две-три страницы, и его нужно активно распространять в соцсетях.

«Правила должны быть изложены простым языком, чтобы избежать ситуации, когда молодого человека провокаторы пытаются просто задурить, — отмечает журналист. — Парню говорят: «Пойдем на прогулку, а задержат — не беда, ты сделаешь селфи в автозаке с артистом или популярным блогером и сам прославишься». Возможно, две-три странички актуальной правовой информации, которые будут гулять в виде скриншотов по соцсетям и которые этот парень прочитает, помогут ему избежать серьезных неприятностей».

Необходимо в доступной и привычной для молодежи форме доносить до них информацию об их правах, обязанностях и ответственности за нарушения закона, которая, как мы знаем, может быть весьма серьезной, напоминает он.

«Когда молодой человек все это осознает, у него, возможно, что-то внутри екнет. Также считаю своевременным законодательно зафиксировать изменения в молодежной политике, которые, как мы видим, назрели. Невозможно старым языком разговаривать с молодежью, которая потребляет информацию через секундные ролики и сторис в Instagram. Старый язык уже не работает, поэтому молодежь так легко попадает под влияние проплаченных Западом провокаторов, которые, в отличие от часто неповоротливой власти, поднаторели в современных технологиях», — уверен Александр Малькевич.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли незаконные акции, организованные под видом протестов против недопуска части кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ранее нескольким претендентам было на законных основаниях отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму в связи с обнаружением в их подписных листах недопустимо высокого процента фальсификаций подписей.

Манифестанты сумели спровоцировать несколько тысяч человек, часть из которых оказались приезжими, на участие в незаконных акциях. В ходе беспорядков пострадали несколько правоохранителей, за различные правонарушения было задержано несколько сот человек, многие получили штрафы или административные аресты.

Одним из самых активных организаторов незаконных акций была получившая отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь, в подписных листах которой оказались фальшивые автографы и просто подписи мертвецов. За организацию незаконных митингов Соболь была оштрафована на 300 тысяч рублей, административного ареста она избежала, фактически прикрывшись малолетней дочерью.

Одновременно расследуется уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом по факту массовых беспорядков в Москве 27 июля. В рамках этого дела уже арестовано несколько человек.