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«ВКонтакте» разрабатывает методы распознавания фейковых новостей

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«ВКонтакте» рассказали о борьбе с недостоверным контентом

«ВКонтакте» занимается разработкой новых методов распознавания потенциально недостоверного контента. Такую информацию пресс-служба социальной сети предоставила по запросу Федерального агентства новостей. 

Ранее Роскомнадзор рассказал о количестве ресурсов, заблокированных по нормам закона о фейковых новостях с момента вступления документа в силу. На социальную сеть «ВКонтакте» приходится 136 материалов из 159.

«Мы понимаем, что люди хотели бы реже встречать публикации, которые могут вводить в заблуждение. Сейчас мы работаем над новыми возможностями, которые помогут пользователям лучше распознавать потенциально недостоверный контент», — сообщили во «ВКонтакте».

Кроме того, на платформе запрещена реклама, которая могла бы продвигать опасную информацию, отметили в пресс-службе социальной сети. 

«ВКонтакте» рассказали о борьбе с недостоверным контентом

«Наша команда и раньше принимала меры для борьбы с недостоверной информацией. Например, в случае с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово мы отслеживали распространение ложной информации о числе погибших и принимали меры по отношению к сообществам, которые этим занимались», — напомнили представители «ВКонтакте».

В конце марта президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей. Он запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни и здоровью граждан, общественному порядку или безопасности. За нарушение этого закона предусмотрен штраф от 30 тысяч до полутора миллионов рублей.

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