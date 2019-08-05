Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Москва, 5 августа. Народный артист РФ, композитор и автор известной песни «Снег кружится» Сергей Березин скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщила поэтесса Лариса Рубальская.

«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля «Пламя». Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек», — написала Рубальская в Instagram.

Березин с 1973 года работал в вокально-инструментальном ансамбле «Самоцветы», а уже в 1975 году создал группу «Пламя». Известность Березину принесли песни «Золотые шары», «Может, я тебя выдумал», «Всюду только ты», «Осень» и «Снег кружится». Кроме того, песни Березина входят в репертуар Льва Лещенко, Михаила Шуфутинского, Екатерины Семеновой и других российских артистов. В 1988 году Березин был удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР, а в 2001 году – Народного артиста РФ.

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