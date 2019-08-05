ВНИИ труда прокомментировал прогнозы о потере работы 15 миллионами россиян

Москва, 5 августа. Информация о скором исчезновении некоторых профессий в России несколько преувеличена. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института труда при Министерстве труда РФ.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что к 2030 году 15 миллионов россиян могут остаться без работы, так как их профессии окажутся невостребованными. По мнению депутата, первыми свои рабочие места потеряют продавцы, водители и охранники.

«Профессии водителей, продавцов, охранников востребованы на рынке. Всякий, кто говорит, что в ближайшие годы какие-то профессии исчезнут, преувеличивает. Для разных отраслей, для разных уровней квалификации ситуация может быть разной», — пояснили в ведомстве.

В институте также добавили, что цифровые технологии и роботы действительно оказывают влияние на рынок труда. Однако данный процесс способствует развитию экономики и облегчает труд человека. При этом в ведомстве подчеркнули, что человеческий труд еще долго будет оставаться востребованным в сфере производства.

«Меняются не только технологии, но и спрос на новые товары и услуги. Появляются новые виды деятельности, благодаря чему занятость постепенно перетекает из одной сферы в другую», — пояснили в институте.

При этом водители, продавцы и охранники в ближайшем будущем останутся востребованными на рынке труда, передает URA.RU.