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Названы лучшие сериалы 2019 года

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Названы лучшие сериалы 2019 года

Москва, 5 августа. Ежегодная американская премия Ассоциации телевизионных критиков прошла в США, награды получили лучшие сериалы года.

Как сообщает издание Collider, шоу «Дрянь» Тима Киркби и Гарри Брэдбира получило награды в номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект». Исполнительница главной роли Фиби Уоллер-Бридж выиграла в номинации за лучшую актерскую игру в комедийном жанре. «Чернобыль» Крейга Мэзин получил приз за лучший мини-сериал, а за главный драматический проект награды был удостоен приквел «Во все тяжкие» — «Лучше звоните Солу».

Также жюри оценило комедийный сериал «Жизни матрешки». Он получил четыре номинации в качестве выдающейся новинки. Награду за лучшую игру в драматическом проекте получила актриса из мини-сериала «Фосси/Вердон» Мишель Уильямс.

Награду за вклад в развитие телевидения получило шоу «Дедвуд» и его сценарист Дэвид Милч. А лучшим новостным и информационным проектом критики стал документальный фильм «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне.

Ранее сообщалось, что телеканал HBO готовит сериал из восьми эпизодов про древнегреческую колдунью Цирцею. Над картиной работают создатели блокбастера «Восстание планеты обезьян».

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