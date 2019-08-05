Военная полиция России, Ирана и Армении сразится за звание лучшей. ФАН-ТВ

В рамках пятых международных армейских игр «АрМИ-2019» пройдет конкурс «Страж порядка», в котором будут участвовать представители военной полиции. Сегодня состоялась церемония открытия.

В рамках пятых международных армейских игр «АрМИ-2019» прошла церемония открытия конкурса военной полиции «Страж порядка». В конкурсе примут участие представители России, Армении и Ирана. Конкурс начнется 6 августа в многофункциональном огневом центре парка «Патриот». Всего «Страж порядка» включает в себя четыре этапа: стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонку патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных преград.

«Первый — огневой этап, где будут показывать свое мастерство владением штатным оружием, автомат и пистолет. Данный конкурс в этом году немного усовершенствован, будет более динамичным, более интересным, более сложным, в том числе с добавляемыми мишенями, закрытыми мишенями. Второй этап конкурса — это использование полосы препятствия военного полицейского, где в реальных городских условиях будут показывать, как они выполняют свои специальные задачи по поддержанию законности правопорядка, охране объекта», — рассказал Владимир Ивановский, начальник главного управления военной полиции РФ, генерал-лейтенант.

Третья часть конкурса — это гонка военных полицейских, где предстоит продемонстрировать правильное владение всеми специальными средствами, которые находятся на вооружении военных полицейских.

Последний этап — командное состязание «Гонка героев», протяженность участка составляет 9,5 километров, военная полиция трех стран (Россия, Армения и Иран) преодолеет 44 препятствия. Капитаны команд поделились своими впечатлениями и ожиданиями.

«Готовились больше четырех месяцев, так что думаем, результаты будут хорошие, оправдаем те надежды, которые на нас возложены, и с честью выйдем из этого конкурса. Лучшие из лучших сейчас здесь, со всей Арменией, не только из одного подразделения и с миротворческих контингентов Армении, и спецназа Армении, и наша криминальная полиция», — поделился Гаик Оганнисян, капитан и тренер сборной военной полиции Армении.

На службе и на соревнованиях есть свои сложности. Главная из них — слаженная организация команды.

«В моей команде 15 человек, все они очень хорошо подготовленные спортсмены. Это второй год, когда мы сюда приезжаем. Наша страна дружественная России, и мы сотрудничаем в очень многих сферах, и надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться. Мы очень часто участвуем в подобных мероприятиях, подготовка к таким мероприятиям входит в ежедневный распорядок нашего дня», — сказал Раисали Хатами, капитан и тренер военной полиции Исламской Республики Иран.

Международные соревнования «Страж порядка» пройдут на полигоне Алабино и в парке «Патриот» с 5 по 10 августа.