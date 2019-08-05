Эксперт объяснил, зачем Сбербанк снизил ипотечные ставки

Москва, 5 августа. Сбербанк заявил о снижении ставки на ипотечные кредиты на 0,7 процентного пункта с 6 августа. Эксперт объяснил, зачем банк решил снижать ставки по ипотеке.

С 6 августа стандартная ставка на кредит в строящемся жилье составит 9,6%, в готовом — 9,8%. При покупке квартиры в новостройке по программе субсидирования ставка по ипотеке составит 7,6%. Самая низкая ставка на приобретение жилья в готовом доме составит 9,1%, учитывая скидку для зарплатных клиентов и акции, сообщает RT.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объяснил, что Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке в связи с заявлением президента РФ Владимира Путина о необходимости выйти на ставку по ипотеке в 8%. Тосунян добавил, что на снижение ставки также повлияло снижение Центробанком ключевой ставки, сообщает KP.RU.

Эксперт считает, что за Сбербанком в ближайшее время последуют и другие банки. Такие крупные участники рынка, как Сбербанк, задают тон другим банкам, подчеркнул эксперт.

В прошлый раз Сбербанк снижал ставки 25 мая текущего года — на 0,3-0,6 процентного пункта. Кроме того, с 1 августа ВТБ снизил ставку по ипотеке на 0,5 процентного пункта, сообщает «Взгляд».

Ранее глава государства подписал указ о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Президент РФ подчеркнул, что отказ банков снижать ставку по ипотеке для многодетных семей, которые взяли кредит до соответствующего указа, является ошибкой Кабмина.