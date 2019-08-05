Объявлен в розыск координатор беспорядков, сбежавший с чужим младенцем на руках

Москва, 5 августа. Один из участников массовых беспорядков на незаконном митинге 27 июля в Москве Сергей Фомин скрылся от следствия и теперь объявлен в розыск, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следствие установило личность еще одного участника массовых беспорядков, им оказался волонтер штаба Любови Соболь Сергей Фомин. Мужчина скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск.

«Из открытых источников известно, что Сергей Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления», — говорится в сообщении СК РФ.

Заочно Фомину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ (Участие в массовых беспорядках). Следователи дали поручение полиции Москвы и Подмосковья о проведении оперативно-розыскных мероприятий для поиска фигуранта дела.

В СК РФ уточнили, что следователи продолжают работу по установлению личностей всех причастных к преступлении. На данный момент задержаны девять человек, все они арестованы по решению суда.

Как сообщалось ранее, на несанкционированном митинге в Москве Фомин руководил толпой, направляющейся из Брюсова переулка, затем регулировал движение на Тверском бульваре и Новом Арбате. Позже семейная пара передала Фомину своего ребенка, которого волонтер штаба Соболь, желающий избежать задержания и беспрепятственно покинуть незаконный митинг, посадил в эрго-рюкзак и использовал в качестве живого щита, сообщал Ридус.

Незаконный митинг 27 июля организовали представители так называемой оппозиции, которых Мосгоризбирком правомерно отказался регистрировать в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку они предоставили большое количество поддельных подписей, а также «подписей мертвецов». Лидером по фальсификации стала Любовь Соболь, среди подписей которой оказалось 14,67% брака при допустимой норме 10%.

Во время незаконной акции, которая заявлялась как «мирный митинг», участники активно провоцировали полицию, применив перцовый баллончик, а также бросая в правоохранителей куски асфальта и бутылки.