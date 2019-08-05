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Около 20 россиян задержали в Польше за массовую драку

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Около 20 россиян задержали в Польше за массовую драку

Краков, 5 августа. Около 20 граждан России задержаны в польском Кракове после драки с футбольными фанатами местного клуба «Краковия».

Как сообщает радиостанция RMF FM, потасовка произошла 5 августа у торгового центра М1 на проспекте Мира. По последним данным, россияне, участвовавшие в драке, были выходцами с Кавказа. На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

У зачинщиков конфликта нашли оружие, в том числе ножи и мачете, наркотические вещества. Как отмечает Kp.Ru, вероятной причиной разборок могла стать нелегальная торговля. По информации издания «Ридус», конфликт разгорелся из-за того, что уроженцы Чечни попытались захватить контроль над краковскими рынками.

 

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