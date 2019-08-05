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Минобороны РФ перебросило пожарные роботы «Уран-14» к горящему под Ачинском складу

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Минобороны РФ перебросило пожарные роботы «Уран-14» к горящему под Ачинском складу

Москва, 5 августа. Минобороны РФ перебросило к горящему в Красноярском крае военному складу два робота «Уран-14», которые предназначены для тушения пожаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«В целях ликвидации возгорания склада Центра МТО Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края военным ведомством перебрасываются два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что к месту возгорания доставлены беспилотные летательные аппараты, которые будут использоваться для мониторинга обстановки на месте пожара.

В Минобороны РФ подчеркнули, что склад Центра материально-технического обеспечения в Ачинском районе является одним из старейших в Вооруженных силах РФ. Данный склад должен быть расформирован до 2022 года.

Ранее стало известно о возгорании, возникшем на военном складе под Ачинском. Склад расположен в пяти километрах от поселка Каменка. В настоящее время осуществляется эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов.

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