Психолог рассказал о пользе стресса для человека

Москва, 5 августа. Социальный психолог Алексей Рощин рассказал о пользе стресса как реакции организма на различного рода неблагоприятные факторы. По словам специалиста, без стресса люди вымерли бы очень быстро.

«Стресс — это чрезвычайно полезная общая реакция организма на неблагоприятные факторы. Если стрессов бы не было, то мы тогда быстро бы вымерли. Потому, что организм не реагировал бы на болезни и атаки хищных зверей. Стресс — это ситуация, когда организм мобилизуется», — объяснил Рощин в интервью Пятому каналу.

Психолог призвал не опасаться стрессов, в частности, на работе, а «прислушиваться» к ним. По его словам, постоянное нахождение в стрессе может свидетельствовать о том, что человек работает в неблагоприятной для себя среде. А значит следует прислушаться к ответной реакции организма и сменить работу.

Рощин добавил, что в таком случае не имеет смысла заставлять себя работать там, где не нравится. Это приведет к быстрому изнашиванию организма. Если нет возможности быстро сменить работу, стоит настроить себя на то, что эта работа временная и вскоре появится возможность ее поменять.

Психолог призывает искать место работы, соответствующее своему психотипу. Главное, по его словам, не стараться себя переломить для соответствия установленным кем-то критериям.

Ранее психологи НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки профессионального выгорания у работников.

Как сообщает RT, выгорание выражается в таких симптомах, как эмоциональная истощенность, негативное отношение к своей профессии и снижение общей работоспособности. Помимо прочего, по данным экспертов, профессиональное выгорание может сопровождаться головными болями, нарушением сна, раздражительностью и наличием зависимостей (к примеру, алкоголизм или курение).

Перинатальный психолог, консультант по психосоматике Наталья Брага также обратила внимание на связь психического состояния человека и физических болезней. Она считает, что эмоции имеют «конкретное физическое проявление в организме». По словам психолога, первым шагом к болезни является подавление чувства, когда человек пытается жить, будто ничего не случилось. Но именно эмоция «застревает» в голове и, как результат, в теле человека, добавила она.