Закатившие истерику из-за российского флага украинцы нарвались на штраф в Испании

Мадрид, 5 августа. Украинские туристы в Испании закатили истерику из-за российского флага в отеле. Администрация отеля осадила украинцев, заявивших о «международном скандале».

Украинский пользователь Сети рассказал о «международном скандале» в одном из отелей в испанском городе Салоу. Туристы из Украины заметили в ресторане отеля российский флаг и потребовали немедленно убрать его, чтобы «не чувствовать себя ужасно во время ужина».

Однако отельер заявил, что не собирается убирать российский триколор, добавив, что «это позиция всей Испании». Как отметили туристы, российский флаг висел в ресторане из-за тематического ужина национальных кухонь, также на ужине были представлены блюда других стран вместе с флагами.

«Администратор, очевидно, оказался горячим сторонником российской политики», — отметил пользователь Plaster.

Сотрудники отеля попросили туристов из России объяснить возмущенным украинцам правила заведения. Туристы из Украины были «шокированы» заявлением администрации отеля. Однако, как отметили сами туристы, на этом «унижения» не закончились.

«Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять русские песни военных лет», — рассказал Plaster.

Тогда закатившие истерику украинцы попросили туроператора переселить их в другой отель, заявив об «оскорблениях и травле» со стороны испанцев, сообщает URA.RU. Туроператор не разделил истерику туристов. Из-за отмены брони украинцы еще и нарвались на штраф, пишет «Царьград».

Ранее украинских туристов выселили из отеля в Греции за демонстрацию флагов страны. На своей странице в Facebook турист из Украины рассказала, что после заселения они «с гордостью вывесили на балконах» украинские флаги. Руководство отеля заявило, что украинцы нарушили правила проживания. В администрации приняли решение выселить группу туристов.