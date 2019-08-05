Редакция ФАН потребовала проверить сервис YouTube на соблюдение законов России

Редакция Федерального агентства новостей (ФАН) отправила обращения в Роскомнадзор и к администрации сервиса YouTube, в которых требует привести объяснения относительно применяемой видеохостингом цензуры в отношении ряда нелояльных оппозиции блогеров и журналистов, освещавших в режиме прямой трансляции события, происходящие на незаконном митинге 3 августа в Москве.

На проблемы в период трансляции пожаловались журналисты Леся Рябцева и Илиас Меркури, которые освещали последние события в Москве, включая несанкционированные митинги. Администрация YouTube блокировала видео этих журналистов и, напротив, продвигала в рекомендациях видео антиправительственных СМИ, таким образом, воздействуя на российскую аудиторию.

В частности, Рябцева и Меркури рассказали, что испытали на себе «демократию в действии», когда во время трансляции стали пропадать звук и изображение. Некоторые журналисты столкнулись с тем, что их видеоматериалы заблокировали. Подобные санкции применялись только к непредвзятым источникам информации, в то время как антиправительственные каналы, напротив, активно поддерживались.

В обращении ФАН в адрес РКН сообщается, что, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, основывается в том числе на принципах:

1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом;

2) установление ограничений доступа к информации только федеральными законами и т. д.

Согласно ст. 12 указанного Федерального закона, государственное регулирование в сфере применения информационных технологий предусматривает регулирование отношений, связанных с поиском, получением, передачей, производством и распространением информации с применением информационных технологий (информатизации), на основании принципов, установленных настоящим Федеральным законом.

Редакция ФАН просит РКН разобраться в сложившейся ситуации, принять меры по недопущению нарушений действующего законодательства РФ в указанной сфере со стороны сервиса YouTube и привлечь к ответственности за незаконное ограничение доступа к информации и (или) ограничение ее распространения, в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США и Германия осуществили попытку вмешательства во внутренние дела РФ. Она рассказала, что на сайте американского посольства заблаговременно появилась карта с маршрутом манифестантов, а западные СМИ открыто призывали москвичей выходить на улицы.