«Спартак» интересуется братом чемпиона мира-2014

Москва, 5 августа. Московский «Спартак» интересуется полузащитником «Аугсбурга» Рани Хедирой. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

По данным источника, столичный клуб рассматривает брата полузащитника клуба «Ювентус» и чемпиона мира в составе национальной сборной Германии Сами Хедиры в качестве замены бразильцу Фернандо, ушедшему в китайский «Бэйцзинь Гоань».

По словам собеседника ФАН, сумма трансфера 25-летнего игрока может составить около 12 миллионов евро. При этом в настоящий момент красно-белые не приняли принципиального решение о том, будет ли приобретаться прямая замена ушедшему полузащитнику.

Хедира является воспитанником немецкого клуба «Штутгарт». Летом 2017 года он перешел из «Лейпцига» в «Аугсбург» на правах свободного агента. С тех пор он провел 65 матчей, забив пять мячей и отдав две результативные передачи. По оценкам портала transfermarkt.de, цена игрока составляет 10 миллионов евро.

Его брат, Сами является полузащитником «Ювентуса» и национальной сборной Германии, с которой в 2014 году выиграл чемпионат мира. Стоит отметить, что ранее состав «Спартака» пополнил другой чемпион мира-2014 - Андре Шюррле.