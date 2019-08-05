МИД РФ призвал страны ООН отказаться от размещения оружия в космосе

Москва, 5 августа. МИД России призвал все страны ООН отказаться от планов по размещению оружия в космосе. Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел России в связи с презентацией национальной космической оборонной стратегии Франции.

В середине июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к сентябрю 2019 года Париж создаст военно-космическое командование. По словам Макрона, данная мера позволит обеспечить развитие и укрепление космического потенциала страны, а также защитит французские спутники в космосе.

В МИД РФ подчеркнули, что Франция стала второй после США страной, которая признала возможность своего участия в вооруженных столкновениях в космическом пространстве. В ведомстве отметили, что космическая оборонная стратегия Франции вызывает массу серьезных вопросов, которые Москва планирует адресовать французской стороне.

«В ответ на «недружественные» или «враждебные» действия в отношении французских космических объектов не исключаются меры противодействия в том числе, как мы понимаем, и силового характера», — говорится в сообщении.

В МИД РФ выразили уверенность, что все страны ООН должны придерживаться единой точки зрения в вопросе неразмещения оружия в космосе. В ведомстве подчеркнули, что Россия продолжит продвигать идею использования космического пространства «в интересах всеобщего мира и равной для всех глобальной безопасности».