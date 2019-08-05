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Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи

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Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи

Москва, 5 августа. Глава России Владимир Путин встретится с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой 6 августа в Сочи, передает пресс-служба Кремля.

Планируется, что Путин и Хаджимба обсудят текущее состояние и перспективы развития социально-экономического сотрудничества двух стран. Кроме того, российский лидер посетит образовательный центр «Сириус» и осмотрит новый корпус «Школа». Именно в нем проходит обучение школьников по профильным программам Центра.

Отмечается, что в новом корпусе, площадь которого составляет девять тысяч квадратных метров, могут одновременно обучаться до 800 человек. Также Путин проведет заседание попечительского совета Образовательного Фонда «Талант и успех». На нем рассмотрят вопросы дальнейшего развития центра «Сириус».

«Основным докладчиком выступит руководитель фонда Елена Шмелева», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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