Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи

Москва, 5 августа. Глава России Владимир Путин встретится с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой 6 августа в Сочи, передает пресс-служба Кремля.

Планируется, что Путин и Хаджимба обсудят текущее состояние и перспективы развития социально-экономического сотрудничества двух стран. Кроме того, российский лидер посетит образовательный центр «Сириус» и осмотрит новый корпус «Школа». Именно в нем проходит обучение школьников по профильным программам Центра.

Отмечается, что в новом корпусе, площадь которого составляет девять тысяч квадратных метров, могут одновременно обучаться до 800 человек. Также Путин проведет заседание попечительского совета Образовательного Фонда «Талант и успех». На нем рассмотрят вопросы дальнейшего развития центра «Сириус».