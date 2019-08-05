Горящий военный склад в Ачинске хотели расформировать к 2022 году

Москва, 5 августа. Горящий военный склад под Ачинском в Красноярском крае хотели расформировать к 2022 году, заявили в министерстве обороны России.

«Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил и планировался к расформированию до 2022 года», — рассказали представители военного ведомства.

Пожар на военном складе под Ачинском произошел примерно в 13.00. На объекте, расположенном в пяти километрах от поселка Каменка, хранились артиллерийские боеприпасы. В настоящее время продолжается эвакуация близлежащих деревень. По данным МЧС РФ, из пяти населенных пунктов и детского лагеря в Ачинском районе уже эвакуировали более трех тысяч человек.

В администрации Ачинска прошло экстренное заседание штаба. Участники распорядились о подготовке мест в больницах, а также мобилизации транспорта для эвакуации местных жителей.

Глава Красноярского края вылетел на место взрывов. По данным губернатора Александра Усса, число эвакуированных из зоны возможного поражения должно составить около шести тысяч человек. Глава региона не исключил, что зона поражения может увеличиться.