Взрыв под Ачинском: пожар на складе с боеприпасами локализован. События дня. ФАН-ТВ

На складе под Ачинском прогремел взрыв Жителей Ачинского района Красноярского края эвакуируют после взрыва на складе боеприпасов. ЧП произошло сегодня днем, по предварительным данным, загорелось хранилище пороховых зарядов в военной части близ Каменки. Известно о четверых пострадавших, к счастью, обошлось без жертв. Местные жители вне опасности, Министерство обороны сообщило о том, что возгорание удалось локализовать. Глава ведомства Сергей Шойгу отправил на место ЧП своего заместителя Дмитрия Булгакова и группу специалистов материально-технического обеспечения. Сюда же выехали губернатор Красноярского края Александр Усс и начальство регионального МЧС. Власти близлежащего города Ачинск провели оперативное совещание, после которого и объявили эвакуацию. Сейчас в район прибывают транспортные автобусы и пожарные машины, территория возгорания оцеплена, там работает бронетехника. О масштабах и точных причинах станет известно позднее.

МЧС назвало причину пожаров в Сибири В пожарах, охвативших российские леса, прежде всего виноваты люди, а не погодные условия. К такому выводу пришли в МЧС по итогам авиаразведки, которая показала, что большинство огненных очагов расположены у дорог. Это с высокой вероятностью говорит о том, что главной причиной возгораний стала банальная неосторожность человека. МЧС призывает местные власти провести «разъяснительную беседу» с населением. И все же за последнее время пожарные (не без помощи военных) добились заметного прогресса. Общий охват природной стихии в Сибири и на Дальнем Востоке сократился уже на 25%, и сейчас составляет около 2,4 млн га, хотя еще на прошлой неделе превышал 3 млн. Тогда на фоне общественного резонанса МЧС усилило группировку для тушения пожаров, а президент России Владимир Путин поручил заняться тем же Министерству обороны. В Красноярском крае, одном из наиболее пострадавших регионов, против чиновников из Минлесхоза возбуждено уголовное дело о халатности. Кстати, сегодня в СМИ появилась информация, что местные власти могли и вовсе искажать статистику лесных пожаров, откладывая растущую проблему. К счастью, прямой угрозы населенным пунктам она пока не несет.