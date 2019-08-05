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Стали известны самые популярные места Москвы среди пользователей Instagram

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Стали известны самые популярные места Москвы среди пользователей Instagram

Москва, 5 августа. В мэрии и правительстве Москвы назвали самые известные места столицы среди пользователей Instagram.

Комитет по туризму подготовил рейтинг самых популярных мест столицы среди пользователей Instagram. Наиболее известной достопримечательностью столицы назван деловой центр «Москва-Сити». Пользователи Instagram выложили в соцсеть более 4,8 миллиона фотографий и видео с соответствующим хэштегом. 

Второе место досталось Красной площади. По хэштегам #красная площадь, #redsquare и #кремль можно найти более четырех миллионов снимков и видеороликов, пишет KP.Ru.

Тройку лидеров замыкает ВДНХ. Пользователи соцсети разметили на своих страницах более 1,9 миллиона постов с таким хэштегом, передает «МИР24».

Стали известны самые популярные места Москвы среди пользователей Instagram

Также среди любителей фотографировать и снимать видео популярностью пользуются здание Московского государственного университета, парк Победы на Поклонной горе, Царицыно, Коломенское и Измайлово, Арбат, Большой театр, 

В правительстве Москвы отметили, что столица России с каждым годом становится популярнее у туристов. В 2018 году ее посетили 23,5 миллиона человек, из которых 5,5 миллиона — иностранцы. По сравнению с 2010 годом поток гостей увеличился на 84%.

Ранее в департаменте капитального ремонта столицы сообщили, что в московском парке «Филатов луг» появится экологическая тропа с зонами отдыха.

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