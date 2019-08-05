Трамп обвинил КНР в манипулировании валютным курсом

Вашингтон, 5 августа. Американский президент Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом на фоне новостей из Китая. Соответствующее заявление он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Глава Белого дома назвал снижение цены юаня КНР до исторического минимума «манипулирование валютой».

«Это называется «манипулирование валютой». Вы слышите, Федеральный резерв? Это серьезное нарушение, которое со временем значительно ослабит Китай!» — написал Трамп.

Напомним, в понедельник Центробанк КНР опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря 2018 года. Это решение было принято на фоне заявления Соединенных Штатов о введении новых повышенных пошлин на китайские товары. В настоящее время средний обменный курс установлен на уровне 6,9225 за доллар.

Трамп 1 августа заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. Глава Белого дома уточнил, что данное решение не касается уже существующих пошлин в размере 25% на товары стоимостью $250 млрд.

Отметим, на саммите G20 в Осаке Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. Американский президент и пообещал не вводить новые тарифы на китайские товары. Глава МИД КНР Ван И отметил, что введение новых пошлин на импорт товаров из КНР не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий между двумя государствами.