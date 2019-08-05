Военный эксперт назвал «хорошей сказкой» версию Столтенберга о причинах расширения НАТО

Военный блок НАТО после окончания холодной войны расширил зону деятельности для того, чтобы продолжить свое существование. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед студентами в Новой Зеландии.

Столтенберг отметил, что в течение 40 лет блок «делал только одно — сдерживал СССР, (...) к тому же делал это успешно», а потому холодная война не привела к реальным боевым действиям. Однако затем пала Берлинская стена, прекратили существование СССР и Варшавский договор, поэтому перед альянсом встал вопрос дальнейшего пути.

«НАТО должна была либо выйти из дела, либо выйти за пределы своей территории в Европе и Северной Америке. И мы решили сделать второе», — сказал генсек.

Столтенберг заявляет, что среди новых направлений появилась борьба с терроризмом в Афганистане и африканским пиратством, этнические войны на Балканах.

«В то же время сохраняется ключевая задача альянса, а именно — защита стран-членов от нападения. Мы не просим НАТО быть вовлеченной во все конфликты в мире», — подчеркнул Столтенберг.

«Хорошей сказкой» считает названные Столтенбергом причины расширения НАТО редактор журнала «Арсенал отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

«Он пытается скрыть истинные цели расширения НАТО на восток. Дело в том, что в 1991 году, когда распался СССР и Варшавский договор, были предприняты все шаги для продвижения НАТО. И причины были другие. Вопрос касался контроля бывших территорий СССР и стран Ближнего Востока. При этом все происходило не сразу. В 1991 году российская армия еще была сильна, тогда только начинался процесс сокращения войск и вооружений. Поэтому расширение НАТО началось, когда армия России перестала представлять серьезную угрозу для западных стран», — заявил Леонков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Тогдашнее российское политическое руководство вело «мягкохребетную» политику в отношении бывших своих союзников, говорит военный эксперт.

«Нужно вспомнить, что во время расширения НАТО начались конфликты на Ближнем Востоке, и прошла бомбардировка Сербии. После этого последовали различные оправдательные заявления о том, что расширение делается для безопасности Европы. В 2002 году США вышли из договора ПРО и начали создавать позиционные районы в Румынии и Польше. Как позже выяснилось, это было фальшивкой, которую нам подсовывали под видом европейской безопасности. На самом деле создали позиционные районы, которые в результате прекращения договора ДРСМД стали местом установки ракет средней дальности с ядерными боеголовками», — сообщил он.

Столтенберг может пытаться изображать из себя некого миротворца, который преследует мир во всем мире, полагает Леонков.

«На самом деле они (члены НАТО. — прим. ФАН) выполняют то, что им скажут из-за океана, и то, что считают США необходимым для собственной безопасности. Вашингтон создает из Европы буфер безопасности, который будет нашпигован оружием, в том числе и ракетами средней дальности, для того, чтобы сдержать и максимально обезоружить Россию. Поэтому товарищ Столтенберг выступает в виде рупора в духе геббельсовской пропаганды. Он пытается ложь выдать за правду, а правду выдать за ложь. Все его заверения для неискушенных европейцев, которые не думают о завтрашнем дне», — пояснил военный эксперт.

У НАТО была прекрасная возможность в 1991 году прекратить свое существование и поблагодарить Америку за победу над страшным Советским Союзом, отмечает Леонков.

«Но военный блок это не сделал. И для того, чтобы он не сдох, США начали войну с терроризмом по всему миру. Вначале они боролись не с террористами, а с диктаторами. И первым новую роль НАТО испробовал Ирак в 1991 году. А позже военный блок бомбил Югославию в 1999 году. Вот такая миротворческая роль. Таким образом американцы удержали НАТО от развала. Потом появилась Россия, к которой приклеили ярлык о том, что она опасная и страшная. Кроме того, после образования Европейского союза в 1993 году назначали комиссаров, которые выполняли задачи Вашингтонского обкома. В результате Европа стала безголосой и бесправной, а НАТО превратилась в боевой кулак, с помощью которого США решают проблемы по всему миру», — резюмировал собеседник ФАН.

Североатлантический альянс был образован 4 апреля 1949 года в США для «защиты» Европы от советского влияния. В настоящее время членами НАТО являются 29 стран.