Убытки бизнеса от незаконных митингов в Москве могут превысить 60 млн рублей

Москва, 5 августа. Убытки предприятий торговли и услуг из-за незаконных митингов так называемой «оппозиции» могут превысить 60 млн рублей, об этом сообщили в мэрии Москвы.

«По прошлой неделе — 27 июля — составило более 30 млн рублей. В минувшую субботу периметр акции был больше, чем в предыдущую, предполагаем, убытки будут выше [30 миллионов рублей]», — сообщил источник ТАСС в столичной мэрии.

По словам источника, предпринимателей заранее предупредили об акциях 3 августа. Точная цифры убытков бизнеса будет известна к среде. Вероятнее всего, убытки за два дня превысят 60 млн рублей.

Незаконные сборища в поддержку недокандидатов в Мосгордуму прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Организаторами незаконных митингов выступили подопечные блогера Алексея Навального – Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Поводом для незаконной акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать соратников Навального кандидатами из-за огромного количества липовых подписей. Так, у юристки «ФБК» Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе за Соболь якобы подписались давно умершие люди.

Сотрудники правоохранительных органов заранее в письменном виде предупреждали организаторов незаконной акции об ответственности за создание угрозы безопасности горожан. Однако так называемые «оппозиционеры» проигнорировали предупреждения и подвергли опасности жизни своих последователей.

Участие в незаконной акции 27 июля приняли около 3,5 тысячи человек, большинство из них оказались журналистами или приезжими со всей России провокаторами. Полиция задержала более тысячи нарушителей, в их отношении были составлены протоколы. Кроме того, по факту несогласованного митинга 27 июля возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении представителя власти и об участии в массовых беспорядках.

Участие в митинге 3 августа приняли около 1,5 тысячи человек. Незаконное мероприятие оказалось довольно скучным. Главными «героями» незаконной акции стали одиозные персонажи: алкоголик, «мать года» и Ленин.