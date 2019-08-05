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Россия поддержала договоренности по нормализации обстановки в Судане

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Замглавы МИД РФ и посол Судана обсудили кризис в африканской республике

Москва, 5 августа. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Судана в РФ Надиром Бабикером кризис в африканской республике. Россия поддержала договоренности по нормализации обстановки в Судане, сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Встреча состоялась по инициативе Судана. Богданов и Бабикер обсудили последние события в Судане, в частности парафирование 4 августа Конституционной декларации между Переходным военным советом Судана и коалицией «Сил за свободу и перемены». Документ предусматривает формирование в стране институтов государственной власти на переходный период.

«С российской стороны была выражена принципиальная поддержка достигнутых договоренностей, призванных обеспечить скорейшую нормализацию общественно-политической обстановки в дружественном Судане», — отметили российские дипломаты.

Замглавы МИД РФ и посол Судана обсудили кризис в африканской республике

Замглавы МИД РФ и посол Судана в ходе переговоров обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Суданом, включая поддержание активного политического диалога между странами.

Ранее в Совфеде  РФ поддержали желание оппозиции Судана наладить диалог с действующей властью.

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