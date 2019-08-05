Соловьев уличил в аморальности оппозиционеров, оправдывающих «людоеда» Синицу

Блогер Владислав Синица признал, что разместил в Twitter запись с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, но виновным в экстремизме себя не признает. Об этом на заседании Пресненского суда Москвы сообщил следователь.

Представитель следствия отметил, что Синица неоднократно принимал участие в несанкционированных акциях, а при задержании пытался сломать свой мобильный телефон. Обвинение поддержало позицию следствия, которое ходатайствовало о заключении Синицы под стражу. Блогеру предъявлено обвинение по пункту «а» второй части статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично с угрозой применения насилия», предусматривающей до шести лет лишения свободы.

Ссылку на статью ТАСС, посвященную делу Владислава Синицы, разместил в своем Twitter телеведущий и журналист Владимир Соловьев. В комментарии Федеральному агентству новостей Соловьев отметил, что попытки оправдать «людоеда», призывающего к насилию над детьми, являются знаком полного морального падения оппозиции.

Блогер Владислав Синица признал факт угрозы детям сотрудников полиции:https://t.co/ZO1GvDjXJ7 pic.twitter.com/QuUXYdyZQL — ТАСС (@tass_agency) August 5, 2019

На просьбу оценить моральный облик задержанного Соловьев ответил так:

«Моральный облик таких, как Синица, даже не имеет смысла обсуждать, потому что он преступник, на мой взгляд».

«Но меня удивляет моральный облик тех, кто его оправдывает, — продолжил Владимир Соловьев. — Это еще раз подтверждает, что наша так называемая оппозиция абсолютно аморальна, поэтому она даже не имеет никакого права вступать в хоть какой-то диалог с властью с позиции морали». «Это просто удивительно, что люди, которые претендуют на то, что они чище, моральнее, честнее, чем власть, в своих деяниях, однако, доказывают совсем обратное. Они и вороваты, о чем свидетельствует миллиард ФБК, они аморальны, и их помыслы, вежливо говоря, не чисты. Так что это уже никакая не оппозиция, а сборище сами знаете кого», — резюмировал журналист.

О моральном облике оппозиции можно, например, судить по такому эпизоду: юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь сорвала минуту молчания памяти покойного секретаря территориальной избирательной комиссии Арбата Лилии Симанковой. Подпись этой женщины Соболь подделала ради выдвижения кандидатом в депутаты Мосгордумы...

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции под предлогом поддержки кандидатов на выборах в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за многочисленных фальсификаций в подписных листах.

В частности, целые «фабрики» по махинациям с подписями были обнаружены у штабов Любови Соболь, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и других называющих себя «независимыми» кандидатов. В подписных листах этих кандидатов фигурировали и прямая подделка подписей, и фальсифицированные подписи, и «мертвые души» (то есть использование данных умерших людей), фиксировались и другие нарушения.

Несогласованные акции 27 июля и 3 августа сопровождались погромами и насилием в отношении полицейских, сотни провокаторов и хулиганов были задержаны, оштрафованы или получили административный арест. За организацию незаконных акций вышеупомянутая Любовь Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей, от административного ареста она «отбилась», использовав в качестве щита малолетнюю дочь.

По факту массовых беспорядков 27 июля возбуждено уголовное дело, в рамках которого уже арестовано несколько человек.