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Экономика

Банк «Открытие» прокомментировал информацию об утечке персональных данных клиентов

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Банк «Открытие» прокомментировал информацию об утечке персональных данных клиентовМосква, 5 августа. Информация СМИ об утечке данных клиентов «Бинбанка» не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба банка «Открытие», в состав которого входит «Бинбанк».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Сети была выставлена на продажу база с персональными данными 70 тысяч клиентов «Бинбанка». Кроме того, издание сообщило об утечке данных клиентов «Бинбанка», которые оформляли кредитные карты «Эликсир», передает «Царьград».

«Эта информация не соответствует действительности. Нет никаких подтверждений тому, что база, о которой пишет газета «Коммерсантъ», имеет какое-то отношение к клиентам «Бинбанка», — говорится в сообщении.

В пресс-службе банка «Открытие» также добавили, что выпуск кредитных карт «Эликсир» был прекращен в 2014 году. В общей сложности было выпущено около 20 тысяч карт «Эликсир», однако в 2019 году владельцы этих карт не обращались с жалобами на утечку персональных данных, передает телеканал «360».

«В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, число наших клиентов, подвергшихся мошенническим действиям, не увеличилось, даже с учетом присоединения «Бинбанка», — подчеркнули в пресс-службе банка «Открытие».

Ранее Роскомнадзор обратился к руководству банка «Открытие» с требованием объяснить утечку персональных данных 70 тысяч клиентов «Бинбанка». Кроме того, Роскомнадзор потребовал предоставить информацию о причинах, которые могли привести к утечке персональных данных, передает URA.RU.

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