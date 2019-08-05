Главные новости 5 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 5 августа.

Известный российский врач Александр Мясников рассказал о лекарствах, назначаемых и применяемых вне инструкций. Доктор Мясников назвал лекарства, которые помогают при приеме не по инструкции.

Действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя. Утонувшие в Севастополе спортсменки готовились к чемпионату мира по кикбоксингу.

По меньшей мере 16 человек погибли, десятки ранены в результате взрыва в Каире. В Каире при взрыве кислородного баллона погибли 16 человек.

В июне поставки российского угля на Украину рухнули на 85%. Россия резко сократила поставки угля на Украину.

Наташа Королева поделилась со своими поклонниками веселым видео с побережья Краснодарского края. Полуобнаженная Королева устроила зажигательные танцы на пляже для поклонников.

Посольство РФ пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим и выразило соболезнования погибшим в результате стрельбы в США. Посольство РФ выразило соболезнования семьям погибших из-за стрельбы в США.

Грандиозный концерт американской певицы Дженнифер Лопес в Москве 4 августа не обошелся без курьезов. Откровенный наряд Дженнифер Лопес лопнул в груди на концерте в Москве.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить принятием законов. Глава «Слуги народа» заявил, что конфликт в Донбассе не решить принятием законов.

Психологи назвали 10 главных качеств женщины, которые привлекают представителей сильной половины человечества. Психологи назвали 10 качеств женщины, с которой мужчина не захочет расставаться.

Владимир Зеленский в предстоящую среду посетит Турцию, где запланированы его переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленский в среду встретится с Эрдоганом и патриархом Варфоломеем.