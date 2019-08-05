Роскомнадзор назвал лидера по числу фейков в Интернете

«ВКонтакте» стал лидером по публикации недостоверной информации, подпадающей под действие закона о фейковых новостях. Такие данные в ответ на запрос Федерального агентства новостей предоставил Роскомнадзор.

«С начала действия данной правовой нормы (закона о блокировке фейковых новостей. — Прим. ФАН) в Роскомнадзор поступило семь требований Генеральной прокуратуры РФ в отношении 31 сайта или страницы сайта с материалами, содержащими недостоверную общественно значимую информацию. Дополнительно Роскомнадзором выявлено 128 веб-зеркал, попадающих под действие данных требований Генеральной прокуратуры», — говорится в ответе пресс-службы.

Согласно предоставленным данным, 136 материалов приходится на социальную сеть «ВКонтакте», 16 — YouTube, два — Twitter и по одному на Instagram и LiveJournal.

«Три — иные ресурсы, не относящиеся к категории «социальные сети», — отмечается в ответе ведомства.

По мнению представителей Роскомнадзора, в целом закон реализуется эффективно.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей. Он запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни и здоровью граждан, общественному порядку или безопасности. За нарушение этого закона предусмотрен штраф от 30 тысяч до полутора миллионов рублей. Первые предложения о применении его норм прозвучали в отношении ложной информации о ЧП на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области.