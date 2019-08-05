Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил Украины в Донбассе

Киев, 5 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил страны. Им стал Владимир Кравченко.

Зеленский подписал указ о смене командующего Объединенных сил Украины.

«Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича Командующим объединенных сил», — говорится в документе.

Еще одной перестановкой в украинской армии стало назначение генерал-лейтенанта Александра Сырского. Согласно указу Зеленского он становится командующим Сухопутных войск ВСУ вместо генерал-полковника Сергея Попко.

Как пишут украинские СМИ, Кравченко последние два года был командующим войск оперативного командования «Север» Сухопутных войск украинской армии. С начала силовой операции Киева против жителей Донбасса Сырский служил начальником штаба сектора «С». Во время боев за Дебальцево зимой 2015 года он координировал выход украинских силовиков из города.

В 2016 году Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, а через год стал командиром так называемой АТО, пока силовая операция на юго-востоке не завершилась и взамен нее началась операция Объединенных сил.

В мае этого года бывший президент Украины Петр Порошенко назначил Сырского командующим Объединенных сил.