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Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил Украины в Донбассе

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Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил Украины в Донбассе

Киев, 5 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил страны. Им стал Владимир Кравченко.

Зеленский подписал указ о смене командующего Объединенных сил Украины.

«Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича Командующим объединенных сил», — говорится в документе.

Еще одной перестановкой в украинской армии стало назначение генерал-лейтенанта Александра Сырского. Согласно указу Зеленского он становится командующим Сухопутных войск ВСУ вместо генерал-полковника Сергея Попко.

Как пишут украинские СМИ, Кравченко последние два года был командующим войск оперативного командования «Север» Сухопутных войск украинской армии. С начала силовой операции Киева против жителей Донбасса Сырский служил начальником штаба сектора «С». Во время боев за Дебальцево зимой 2015 года он координировал выход украинских силовиков из города.

Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил Украины в Донбассе

В 2016 году Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, а через год стал командиром так называемой АТО, пока силовая операция на юго-востоке не завершилась и взамен нее началась операция Объединенных сил.

В мае этого года бывший президент Украины Петр Порошенко назначил Сырского командующим Объединенных сил.

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