Боевики выпустили три снаряда в направлении российской базы «Хмеймим» в Сирии

Дамаск, 5 августа. Боевики выпустили три реактивных снаряда залпового огня в направлении российской базы «Хмеймим» в Сирии. Снаряды упали на населенный пункт Руайсэд Афиф, ранены четыре местных жителя.

«5 августа около 14.30 по московскому времени средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы «Хмеймим» с северного направления от аэродрома был зафиксирован пуск трех реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы», — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что на российской авиабазе никаких разрушений нет, в результате обстрела никто из российских военных не пострадал. Авиабаза продолжает работать в плановом режиме.

Ранее 1 августа на фоне переговоров по Сирии в Нур-Султане сирийские власти заявили о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года. Однако с момента начала перемирия обстрелы со стороны боевиков не прекращались ни на день.

В понедельник в армии Сирии сообщили, что возобновляют боевые действия в Идлибе из-за регулярного нарушения боевиками режима тишины. Власти Сирии обвиняют турецких коллег в бездействии в связи с нахождением радикальных группировок в Идлибе. По мнению представителей Дамаска, Анкара помогает террористам укреплять свои позиции в регионе.