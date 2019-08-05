Сирия, 5 августа. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон доставили гумпомощь в Дейр-эз-Зор. Ввиду несоблюдения исламистами режима тишины САА возобновила боевые действия в Идлибе. Курды заявили об убийстве 11 протурецких боевиков в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возобновили боевые действия на границах «Большого Идлиба».

«Сирийская свободная армия»** (ССА): продолжает обстреливать подконтрольные курдам районы северо-западнее Алеппо, пострадали два мирных жителя.

Курды: заявили об убийстве 11 протурецких боевиков в северной части Алеппо; утверждают, что захватили оружие террористов ИГ1 в Хасаке.

Провинция Алеппо

Информационный портал ANHA News сообщает о том, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) продолжают обстреливать укрепления курдов в северной части провинции при поддержке ВС Турции. Под ударом оказалась территория вблизи замка Калота, а также населенный пункт Бурдж Кас, в результате чего ранения получили двое местных жителей. Напомним, в первой половине дня протурецкие боевики также вели огонь по огороду Харбул. Местные активисты полагают, что Анкара намеревается ослабить оборону «Демократических сил Сирии»**** (SDF), дабы последние передислоцировали сюда дополнительные отряды из Восточного Алеппо или соседних Ракки и Хасаки, где ВС Турции планируют развернуть полномасштабное наступление.

Между тем курды продолжают осуществлять подпольную деятельность в зонах контроля протурецких исламистов. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), «Силы освобождения Африна» заявили об уничтожении 11 поддерживаемых Анкарой боевиков в районе населенных пунктов Мареа, Абла и Хизван. Кроме того, курдские радикалы заявляют о захвате оружия джихадистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о доставке очередной партии гумпомощи в Дейр-эз-Зор. Согласно данным российского Центра по примирению враждующих сторон, гуманитарная акция была проведена в населенном пункте Аль-Хусейния. Среди нуждающихся были распределены 500 наборов с продовольствием, бутилированной водой и предметами первой необходимости общим весом почти в 2,5 тонны. Кроме того, российские врачи приняли пациентов в городе Сальхия. Медицинская помощь была оказана семи сирийским гражданам, в том числе трем детям. Благодаря поддержке ЦПВС на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории Дейр-эз-Зора продолжают возвращаться сирийцы, которые были вынуждены покинуть САР после оккупации их родных населенных пунктов террористами «Исламского государства»1.

Провинция Идлиб

Поступила информация о возобновлении боевых действий на окраинах Большого Идлиба». В коммюнике Вооруженных сил Сирии говорится о том, что ввиду регулярного нарушения боевиками режима прекращения огня на линии разграничения сил с правительственными войсками Дамаск принимает решение о продолжении операции на данном направлении, в рамках которой САА готова ответить на новую агрессию со стороны исламистов. Напомним, соглашение о вступлении в силу режима тишины было достигнуто на переговорах в столице Казахстана Нур-Султан, участие в которых приняли делегации стран-гарантов — России, Ирана и Турции, а также представители сирийского правительства и вооруженной оппозиции САР.

Провинция Ракка

Интернет-портал Masar Press Agency опубликовал сведения о подробностях взрыва, который произошел к северу от Ракки недалеко от населенных пунктов Ханиз и Аль-Калта. Отмечается, что взрывное устройство было активировано в момент проезда патрульного автомобиля так называемой милиции курдов «Асайиш». Никакой информации о возможных жертвах среди курдов все еще не поступало. Напомним, в первой половине дня об организации взрыва в этом районе заявили террористы «Исламского государства», опубликовав новость на подконтрольном им медиапортале Al Amaq.

Провинция Хасака

Курдский военный источник в сети Twitter (DefenseUnits) сообщает о том, что в провинции вновь прошли рейды курдов, целью которых является выявление джихадистов «спящих ячеек» «Исламского государства», а также их укрытий. Утверждается, что обыски, проведенные на южных окраинах административного центра провинции, привели к захвату большого количества вооружения и боеприпасов террористов. Тем не менее данная информация требует подтверждения. Напомним, накануне «Демократические силы Сирии»**** (SDF) также заявляли об аресте более 35 террористов ИГ в данном районе, однако местные активисты уверены, что большинство из задержанных принадлежат к числу мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.