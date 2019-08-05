Суд арестовал блогера Синицу за призывы к расправе над детьми силовиков

Москва, 5 августа. Пресненский районный суд Москвы арестовал блогера Владислава Синицу, призывавшего к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и полиции.

Суд принял решение арестовать Владислава Синицу до 3 октября. Блогер является фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное с использованием Интернета, с угрозой применения насилия». По данным Следственного комитета РФ, 31 июля Синица опубликовал сообщение в своем микроблоге Twitter, в котором призывал к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и полиции. В настоящее время следователи проверяют Синицу на причастность к другим возможным преступлениям.

Напомним, 3 августа в Москве состоялась несанкционированная акция протеста, которая была организована так называемыми «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы. Ключевыми организаторами незаконного митинга выступили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие сторонники одиозного блогера Алексея НАвального. Поводом для проведения несогласованной акции стал отказ Московской городской избирательной комиссии зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы сторонников Навального, которые были пойманы на массовых фальсификациях в ходе предвыборной кампании.

При этом в ходе незаконной акции 3 августа «оппозиционеры» пытались организовать массовые беспорядки и столкновения с полицией, однако профессиональные действия правоохранителей позволили избежать провокаций.